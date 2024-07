Matheus Carvalho foi decisivo em vitória do Vasco - Vasco / Divulgação

Publicado 04/07/2024 12:20

Rio - O meia Matheus Carvalho, de 22 anos, voltou a atuar por 90 minutos na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza. O fato só ocorreu em três oportunidades na competição. Na goleada sobre o São Paulo por 4 a 1, em São Januário, e na estreia do Brasileiro contra o Grêmio, também na Colina. O jovem só passou em branco na partida contra o clube do Morumbi.

Contra o Grêmio, o meia fez o segundo gol na partida, e contra o Fortaleza, ele abriu o caminho para a vitória dos cariocas. No total, Matheus Carvalho entrou em campo pelo Vasco em 24 jogos, sendo 11 no Brasileiro. Nos três jogos que esteve em campo por 90 minutos, o Cruz-Maltino conquistou os três pontos.



Matheus Carvalho chegou ao Vasco no ano passado, após defender o Náutico. Ele atuou em apenas nove jogos em 2023, e passou a ganhar mais espaço neste ano. O jovem foi titular também na derrota para o Bahia, em Salvador, por 2 a 1, mas atuou por 79 minutos, sendo substituído.



Até o momento, todos os 14 pontos que o Cruz-Maltino obteve na competição foram em São Januário. A equipe carioca voltará a campo pelo Brasileiro neste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio.