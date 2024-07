Vegetti e Piton comemorando gol na vitória do Vasco contra o Fortaleza - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/07/2024 23:04

Rio - O Vasco bateu o Fortaleza por 2 a 0 em São Januário , na noite desta quarta-feira (3), ela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Mateus Carvalho e Vegetti. Assista abaixo os melhores momentos do duelo: