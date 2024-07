Na última temporada, pelo Al-Duhail, Coutinho entrou em campo em 23 vezes, fez oito gols e deu três assistências - Divulgação / Al-Duhail

Na última temporada, pelo Al-Duhail, Coutinho entrou em campo em 23 vezes, fez oito gols e deu três assistênciasDivulgação / Al-Duhail

Publicado 03/07/2024 17:29

Rio - Futuro reforço do Vasco , Philippe Coutinho já definiu que vestirá a camisa 11 no Cruz-Maltino, que era utilizada pelo atacante Gabriel Pec antes de reforçar o LA Galaxy, dos Estados Unidos. O cria do Gigante da Colina deve ser anunciado nos próximos dias e tem apresentação planejada para o próximo dia 13 . As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.





Philippe Coutinho está fora do Brasil desde 2010, quando deixou São Januário rumo à Inter de Milão. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona, e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Um possível retorno à amarelinha, inclusive, O Aston Villa, da Inglaterra, acertou o empréstimo do meia ao Vasco por um ano . O Cruz-Maltino buscou selar 18 meses de contrato, mas não houve acordo. No entanto, terá prioridade em uma possível compra ou em um novo empréstimo para clubes brasileiros.Philippe Coutinho está fora do Brasil desde 2010, quando deixou São Januário rumo à Inter de Milão. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona, e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Um possível retorno à amarelinha, inclusive, pesou para o acerto com o clube carioca