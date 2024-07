O Vasco venceu a partida contra a Portuguesa por 3 a 1, com gol de Dinamite - Ronaldo Theobald / Jornal do Brasil

Publicado 03/07/2024

O fotojornalista Ronaldo Theobald morreu nesta quarta-feira (3), aos 91 anos. Ele é autor da imagem mais icônica da carreira de Roberto Dinamite. Batizada de "Deus de calção e chuteira", o registro, de 1977, mostra o jogador passando no meio de dezenas de vascaínos no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A foto, publicada no Jornal do Brasil, ganhou o prêmio Esso na categoria de fotojornalismo.

O retrato foi antes de uma partida entre o Vasco e a Portuguesa. O Cruz-Maltino venceu por 3 a 1, com Dinamite abrindo o placar aos sete minutos. O clube lamentou o falecimento em suas redes sociais. O retrato foi antes de uma partida entre o Vasco e a Portuguesa. O Cruz-Maltino venceu por 3 a 1, com Dinamite abrindo o placar aos sete minutos. O clube lamentou o falecimento em suas redes sociais.

O #VascoDaGama lamenta profundamente o falecimento de Ronaldo Theobald, autor da foto histórica de Roberto Dinamite, que foi batizada de "Deus de calção e chuteira" e ganhou o Prêmio Esso.



Nosso eterno agradecimento por esse registro gigantesco do #MaiorDeTodos.



Desejamos muita… pic.twitter.com/zNkGN02zCw — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 3, 2024

Ronaldo explicou como fez a imagem em entrevista ao site oficial do Vasco. "Em um lindo domingo de maio de 77, fui escalado pelo JB para cobrir o jogo entre Vasco e Portuguesa na Ilha do Governador. Quando a equipe do Vasco saiu do vestiário para o campo, os torcedores se comprimiam junto ao gradil e estendiam as mãos para tocar seus ídolos. Parecia uma cena bíblica, algo mágico", disse.

"Fiquei imaginando como registrar aquilo. No intervalo da partida, me deitei, discretamente, no chão do túnel e, à medida que os jogadores retornavam para o segundo tempo, ia dando meus cliques. Meu alvo era Roberto Dinamite, o ídolo maior. Quando disparei a câmera, sabia que ali estava a mais bela foto da minha vida", concluiu.

Ronaldo Theobald nasceu em Petrópolis, Região Serrana do Rio, e trabalhou em veículos como o Estadão e Diário Associados, além de participar das coberturas da Copa do Mundo de 1970 e a despedida de Pelé do New York Cosmos, nos Estados Unidos, segundo o Jornal do Brasil.

Roberto Dinamite (1954-2023) é o maior ídolo da história do Vasco e o seu maior artilheiro, com 708 gols. Ele também foi presidente do clube entre 2008 e 2014. Levantou os troféus do Campeonato Brasileiro em 1974 e cinco Estaduais como jogador, além da Copa do Brasil em 2011 como mandatário.