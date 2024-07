CT Moacyr Barbosa, do Vasco, fica ao lado do Carlos Castilho, do Fluminense - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/07/2024 16:35

Rio - O CT Moacyr Barbosa foi alvo de imbróglio entre a SAF do Vasco, comandada pela 777 Partners, e o clube associativo. A empresa americana prometeu reformar o centro de treinamento e entregar uma das melhores estruturas do país até junho deste ano, mas não cumpriu a promessa.

Durante o período de comando da SAF do Vasco, a 777 Partners realizou aportes para melhorar a estrutura do CT Moacyr Barbosa, mas a grande reforma prometida não avançou. Um dos principais motivos foi a falta de segurança jurídica, já que o terreno pode ser devolvido em caso de solicitação da Prefeitura.

A 777 Partners somente realizou melhorias na estrutura existente, como a área de estacionamento, sala de imprensa, academia e departamento médico. A promessa da empresa americana incluía sete campos, um miniestádio para 4 mil pessoas, refeitório e alojamento. O CT possui apenas dois campos.



Para realizar o investimento, a 777 Partners desejava comprar um terreno para construir o CT do Vasco. Entretanto, a empresa americana perdeu o controle da SAF do Cruz-Maltino, no dia 15 de maio, após uma decisão judicial em caráter liminar. Não há perspectiva do início das obras.

O Vasco é o 16º colocado do Brasileirão e está na beira da zona de rebaixamento. Após empatar com o Botafogo, o Cruz-Maltino volta a campo nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, em São Januário, pela 14ª rodada do campeonato.