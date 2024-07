São Januário deverá ser palco de apresentação de Coutinho - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 02/07/2024 09:20 | Atualizado 02/07/2024 09:25

Rio - O apoiador Philippe Coutinho, de 32 anos, deverá ser apresentado pelo Vasco no próximo dia 13, em São Januário. O desejo do Cruz-Maltino é fazer um grande evento, com a presença de artistas que torcem para o clube, e aproveitar o fim de semana sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Em relação à estreia, Coutinho pode fazer sua primeira partida contra o Atlético-GO, no próximo dia 17, longe do Rio de Janeiro. O entendimento do Vasco é de que o apoiador precisa ganhar ritmo de jogo rapidamente visando o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia já estaria liberado para atuar a partir do dia 10.



O Vasco acertou o empréstimo de Philippe Coutinho por um ano em negociação com o Aston Villa. O desejo inicial era por uma negociação em definitivo, mas não houve acordo entre as partes. Com isso, o vínculo se encerra em junho de 2025.



Philippe Coutinho atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.