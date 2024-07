Alessandra Mattos, musa do Vasco - Wagner Persan

Publicado 02/07/2024 16:15

Rio - Apesar da campanha ruim do Vasco no Brasileirão, Alessandra Mattos, musa da Estácio de Sá e do clube carioca, acredita que o Cruz-Maltino não enfrentará o quinto rebaixamento de sua história. Para incentivar seu time de coração, ela prometeu um ensaio sensual com o corpo coberto apenas por tinta caso aa equipe engrene na tabela.

"Acredito que o Vasco irá subir na tabela. Subindo eu prometo presentear meus seguidores vascaínos, com um novo ensaio, dessa vez com o corpo pintado, como fiz anos atrás", afirmou.

A beldade acredita que a chegada de Philippe Coutinho será importante para o Vasco reverter a situação no Brasileirão e disse confiar no trabalho do presidente Pedrinho.

“O Vasco está num momento difícil, mas eu nunca desisti, sempre acreditei. Acredito que com a chegada do Coutinho e de outros jogadores já fará uma diferença. Vamos ter um meio-campo dos sonhos de Coutinho com o Payet. E recentemente a torcida pressionou e já teve algumas mudanças, como a saída do técnico, os meninos da base jogando, com JP, Estrella. Acredito muito no trabalho do presidente Pedrinho. Peço a torcida só mais um pouco de paciência", declarou a musa.