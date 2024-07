José Luiz Trinta, Vice-presidente de Relacionamento com a SAF do Vasco - Divulgação/Vasco

Rio - Apensas 21 dias após ser nomeado para uma das cadeiras o Conselho de Administração do Vasco SAF, nesta segunda-feira (1), José Luiz Trinta solicitou licença da função.

O conselheiro, que também ocupa o cargo de vice-presidente de Relacionamento com a SAF na gestão de Pedrinho, mandatário do associativo e que lidera o futebol após liminar na Justiça, recebeu uma oferta de trabalho que impossibilitaria tocar as atividades no Conselho. As informações são do "ge".

Agora, Pedrinho e sua diretoria analisam novos nomes para indicação à cadeira do Conselho de Administração da SAF. O presidente faz parte do grupo ao lado de Paulo César Salomão, vice-presidente geral do Cruz-Maltino.