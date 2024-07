Andrés Vombergar defendeu o Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, na última temporada - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 18:14

Rio - Buscando se reforçar para o segundo semestre, o Vasco está negociando com o atacante esloveno Andrés Vomberga. O jogador está livre no mercado, após deixar o Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Além do Cruz-Maltino, o jogador também negocia com o Corinthians e possui uma oferta de renovação do próprio Ittihad. Na última temporada, fez 23 jogos pelo clube asiático, com oito gols e duas assistências.