Philippe Coutinho irá ficar no Vasco até junho de 2025Divulgação / Al-Duhail

Publicado 01/07/2024 09:30 | Atualizado 01/07/2024 09:32

Rio - Após o acerto salarial com Philippe Coutinho, o Vasco chegou a um acordo com o Aston Villa pelo meia. O clube inglês irá emprestar o brasileiro ao Cruz-Maltino por uma temporada. O anuncio do retorno do apoiador deverá acontecer até a próxima quarta-feira. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco terá a prioridade em uma possível compra ou em um novo empréstimo para clubes brasileiros. O clube até buscou um ano e meio de contrato para tê-lo na temporada de 2025 inteira, mas não ocorreu acordo.



Philippe Coutinho atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.