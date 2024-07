Orellano vive grande momento no FC Cincinnati, dos Estados Unidos - Divulgação / FC Cincinnati

Publicado 01/07/2024 16:48

Vasco ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, foi selecionado para o "All-Star Game" da MLS, jogo festivo que conta com os melhores jogadores da liga. Estados Unidos - O argentino Luca Orellano, emprestado peloao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, foi selecionado para o "All-Star Game" da MLS, jogo festivo que conta com os melhores jogadores da liga.

O jogador foi selecionado como um defensor. No time americano, ele tem atuado como um ala-esquerdo. Orellano tem cinco gols marcados e uma assistência em 21 partidas na temporada pelo FC Cincinnati.

Além do atacante argentino, outros nomes conhecidos foram selecionados para o "All-Star Game". Os mais notáveis são as estrelas do Inter Miami: Lionel Messi, Luís Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. Além deles, jogadores como Hugo Lloris, do LAFC, Federico Bernadeschi, do Toronto FC, e os brasileiros Evander, do Portland Timbers, e Thiago Martins, do New York FC, também foram escolhidos para o jogo festivo.