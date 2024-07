Último jogo entre Vasco e Fortaleza em São Januário foi pela terceira fase da Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 01/07/2024 15:19

Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (3), quando retorna ao São Januário, às 20h, para enfrentar o Fortaleza. Além de buscar se afastar da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino também tem o objetivo de defender a invencibilidade que tem contra o Leão do Pici em seu estádio. Rio - Ovolta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (3), quando retorna ao São Januário, às 20h, para enfrentar o Fortaleza. Além de buscar se afastar da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino também tem o objetivo de defender a invencibilidade que tem contra o Leão do Pici em seu estádio.

Ao todo, Vasco e Fortaleza se enfrentaram 10 vezes em São Januário. O Cruz-Maltino venceu seis partidas e as equipes empataram quatro jogos, sem nenhuma vitória para os nordestinos.

pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Vasco e Fortaleza empataram o jogo por 3 a 3, após a partida da ida terminar em 0 a 0. A classificação paras as oitavas de final foi decidida nos pênaltis, e o Cruz-Maltino conseguiu a vaga ao vencer a disputa por 5 a 4. O último duelo entre os dois times em São Januário aconteceu nesta temporada,. Vasco e Fortaleza empataram o jogo por 3 a 3,A classificação paras as oitavas de final foi decidida nos pênaltis, e o Cruz-Maltino conseguiu a vaga ao vencer a disputa por 5 a 4.

Em julho, as duas equipes se encontram em momentos diferentes no Brasileirão. O Vasco está na 16ª posição do campeonato, com 11 pontos, e busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está na oitava colocação, com 20 pontos, e deseja vencer o Cruz-Maltino para entrar na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.