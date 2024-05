Vegetti marcou duas vezes na classificação do Vasco contra o Fortaleza na Copa do Brasil - Marcelo de Jesus/MdjPhotos/Estadão Conteúdo

Publicado 21/05/2024 23:47

Rio - Rio - Sob os olhares do português Álvaro Pacheco, técnico anunciado nesta terça-feira (21), o Vasco foi na superação e conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, contra o Fortaleza, o Cruz-Maltino se viu duas vezes atrás do marcador, conseguiu virar na segunda etapa e, após sofrer novo empate e terminar em 3 a 3, avançou nos pênaltis com a vitória por 5 a 4. Além da vaga, garantiu R$ 3,465 milhões em premiação. Os gols no tempo regulamentar foram marcados por Vegetti (duas vezes) e Lucas Piton.



As oitavas de final serão definidas em sorteio pela CBF, com previsão de disputa entre o fim de julho e o início de agosto. O Cruz-Maltino volta a campo apenas no dia 1/6, pelo Brasileirão, contra o Flamengo.

O jogo

m meio à crise beirando o fim do primeiro semestre, o Vasco, que anunciou nesta terça-feira Álvaro Pacheco como seu novo treinador após a saída conturbada de Ramón Díaz, viu novamente um cenário complicado em casa. Logo no começo, o Fortaleza aproveitou erro na saída de bola e abriu o placar.



Aos sete minutos, Maicon tentou sair jogando pelo meio com Galdames, que errou o domínio. Pochettino ficou com a sobra e lançou Marinho, que invadiu a área, levou para a direita e finalizou no meio do gol. Léo Jardim, mesmo bem posicionado, demorou para cair e aceitou. Marinho, no entanto, pouco teve tempo para celebrar.



Isso porque, cinco minutos depois, após cruzamento que saiu da direita, o atacante acabou cortando com o braço. Wilton Pereira Sampaio foi ao monitor para rever o lance e assinalou penalidade máxima, que foi convertida pelo centroavante Vegetti. Festa na Colina Histórica para levantar o ânimo do Cruz-Maltino.



Em um primeiro tempo tenso e marcado por duelo físico em São Januário, o Leão terminou dominando as ações. Apostando muito na bola aérea e nas ultrapassagens, a equipe comandada por Vojvoda acumulou boas chances no terço final. O Vasco, por sua vez, encontrou muita dificuldade na faixa central com um jogo apagado da principal referência técnica, o francês Dimitri Payet.



Lá e cá

Logo na volta do intervalo, o Fortaleza puxou o jogo e conseguiu sair em velocidade. Assim, em uma das jogadas, chegou ao segundo gol logo aos oito minutos. Maicon levou drible de Lucero, que arrancou e deixou no meio para Pochettino. Breno Lopes recebeu, tocou de primeira, a bola desviou e encontrou Lucero no meio da área, livre, para estufar a rede de Léo Jardim. Após revisão e confusão entre VAR e arbitragem de campo, o segundo tento dos visitantes foi confirmado.



O Fortaleza pressionou para ampliar o placar, mas o Vasco aproveitou o espaço para conquistar o empate. Em contra-ataque na casa dos 20 minutos após escanteio, Adson foi lançado pela direita, carregou e deixou para Payet. O francês, com inteligência, aguardou a passagem de Puma Rodríguez, que acabara de entrar, para cruzar na cabeça de Vegetti, sozinho contra João Ricardo. Foi o segundo do centroavante.



Com mais um empate, São Januário passou a ser o 12º jogador do Vasco na decisão por uma vaga nas oitavas de final. Erro de um lado, erro do outro. João Ricardo colaborou para a virada vascaína aos 30 minutos da segunda etapa.



Payet, pouco presente na primeira parte do duelo, foi decisivo com mais uma participação direta. O francês recebeu pela esquerda e achou lindo passe para Lucas Piton, que invadiu e chutou cruzado. O goleiro do Leão não segurou e viu a bolar morrer sutilmente no fundo da rede. O duelo, no entanto, reservava emoção até os últimos minutos.



Mesmo em cenário adverso com pressão da torcida vascaína, o Fortaleza não se acanhou e foi ganhando campo no ataque. Quando chegou, conseguiu aproveitar o espaço entre as linhas e empatou aos 43. Hércules recebeu de Tinga, arriscou de longe e a bola foi parar no canto direito de Léo Jardim. Tudo empatado e decisão com cobranças da marca do pênalti.

Disputa de pênaltis

Na decisão, Payet abriu para o Vasco e Lucero para o Fortaleza. Ambos converteram. Na sequência, o jovem Sforza foi com a canhota e cobrou no ângulo esquerdo, com categoria; Pikachu, ex-jogador do clube carioca, também guardou no fundo da rede e deixou a série empatada.



Piton foi o responsável pela terceira cobrança do Cruz-Maltino. A bola beijou a trave e entrou. Hércules, heroi do empate no fim, também cobrou bem e colocou no ângulo. Puma Rodríguez cobrou o quarto para o Vasco e também fez, e Zé Welison deixou 4 a 4 deslocando Léo Jardim.



Nas duas últimas da série de cinco cobranças, Vegetti cobrou forte no meio e fechou o 100% de aproveitamento. O jovem Kervin Andrade, no entanto, parou nas mãos de Léo Jardim. Classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica



Vasco 3 (5) x (4) 3 Fortaleza



Local: São Januário

Data e hora: 21/5 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Felipe Alan Costa



Gols: Vegetti 16'/1ºT, 20'/2ºT e Lucas Piton 30'/2ºT (VAS); Marinho 7'/1ºT, Lucero 8'/2ºT e Hércules 43'/2ºT (FOR)



Cartões amarelos: João Victor, Payet e Paulo Henrique (VAS); Marinho (FOR)



VAS: Léo Jardim; João Victor (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Matheus Carvalho) e Payet; Adson (Paulo Henrique), David (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino).



FOR: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Kervin Andrade) e Felipe Jonatan; Zé Welison, Matheus Rossetto (Hércules) e Pochettino (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.