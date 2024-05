Léo Jardim defendeu pênalti que levou o Vasco às oitavas da Copa do Brasil - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/05/2024 00:33 | Atualizado 22/05/2024 01:13

Rio - Com virada e sufoco no fim, o Vasco conseguiu eliminar o Fortaleza e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com vitória nos pênaltis por 5 a 4 após empate em 3 a 3 nos 90 minutos. Um dos heróis foi o goleiro Léo Jardim, que defendeu a última cobrança do Leão.

O jovem Kervin Andrade parou nas mãos do goleiro cruz-maltino, que pulou no canto direito para defender. Léo falhou no primeiro gol do jogo, marcado por Marinho, mas isso não mudou a opinião dos torcedores presentes em São Januário nesta terça-feira (21). "Melhor goleiro do Brasil", cantaram os vascaínos.

"Fico muito feliz de poder ajudar. Mais uma vez tivemos jogo muito difícil. A equipe se comportou muito bem e se provou muito forte mentalmente. Tivemos momentos difíceis na partida, saímos atrás do placar, tivemos que buscar o resultado e depois tomamos um empate ainda. Preciso dar os parabéns para a equipe toda. Dar os parabéns para os nossos batedores que bateram muito bem todos os pênaltis. Exaltar também o trabalho da análise dos preparadores de goleiro que sempre passam as informações da melhor maneira possível para que a gente possa chegar aqui e fazer um bom trabalho", disse Léo, após o jogo, em entrevista ao "sportv".

"É tudo muito rápido, fico muito feliz ainda mais sendo a última cobrança. Fico muito feliz com a classificação."

Além de celebrar a classificação com uma defesa, assim como na fase anterior, contra o Água Santa-SP, Léo Jardim comentou sobre a parceria com o craque francês Payet, referência técnica do Vasco. O meia-atacante participou diretamente de dois dos três gols.

"Eu já falei outras vezes: ele (Payet) é um cara espetacular. Dentro de campo não precisa nem falar, mas fora dele é um cara com coração gigante que busca ajudar todo mundo e é isso é uma prova de que ele está tentando ajudar, está tentando participar de todas as todas as situações", afirmou.

Com a classificação para as oitavas de final, que será definida em sorteio e disputada na última semana de julho e primeira de agosto, o Vasco receberá de premiação da CBF R$ 3,465 milhões. O Gigante da Colina volta a campo apenas no dia 2/6, pelo Brasileirão, para o clássico com o Flamengo.