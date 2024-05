Rossi disputou 20 partidas pelo Vasco desde que retornou no meio de 2023 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/05/2024 19:07 | Atualizado 21/05/2024 19:10

com dores na região adutora da coxa direita, ficou fora da lista de relacionados.

Vasco perdeu Rossi para a decisiva partida desta terça-feira (21) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília em São Januário, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante,, ficou fora da lista de relacionados.

Além de Rossi, Hugo Moura também não estará na partida, mas, neste caso, por opção do técnico interino Rafael Paiva.





Por outro lado, Adson está recuperado de entorse no joelho esquerdo e foi relacionado. O atacante treinou com os companheiros desde quarta-feira e confirmou presença, possivelmente como titular.

O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; David, Adson e Vegetti.

Após empatar fora de casa em 0 a 0 no jogo de ida, o Vasco precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.





Relacionados do Vasco

Relacionados para o duelo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil! #VASxFOR#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/TH8IoAjf75 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 21, 2024

Goleiros: Keiller, Léo Jardim;



Zagueiros: João Victor, Léo, Maicon, Medel e Rojas ;



Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;



Meio-campistas: Estrella, Galdames, Mateus Carvalho, Payet, Praxedes, Sforza e Zé Gabriel;



Atacantes: Adson, Clayton, David, Rayan e Vegetti.