Adson participou dos trabalhos com bola nos últimos treinos do VascoReprodução de vídeo

Publicado 19/05/2024 16:59 | Atualizado 19/05/2024 17:01

para a partida decisiva contra o Fortaleza, terça-feira (21) às 21h30, em São Januário, pela Copa do Brasil. Adson participou dos últimos treinos com bola ao lado dos companheiros, inclusive neste domingo (19), estará à disposição. No que deve ser a última partida como técnico interino do Vasco , Rafael Paiva ganhou mais uma opção no elenco. Adson participou dos últimos treinos com bola ao lado dos companheiros, inclusive neste domingo (19), estará à disposição.

A VascoTV acompanhou e registrou os trabalhos deste domingo no CT Moacyr Barbosa #VascoDaGama pic.twitter.com/sNJoBMPVj9 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2024

O atacante foi dúvida ao longo da semana, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo e sair de campo mancando no 2 a 1 sobre o Vitória, no domingo passado (12). Ele passou por exames, que não detectaram lesão e, desde quarta-feira, participa das atividades.



Entretanto, a tendência é que Adson fique no banco de reservas. Contratado em janeiro desde ano, o jogador foi titular em apenas cinco dos 16 jogos que disputou pelo Vasco, sendo a última vez em março, pelo Campeonato Carioca.



Após empatar fora de casa em 0 a 0 na partida de ida contra o Fortaleza, o Cruz-Maltino precisa vencer em São Januário para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O time será observado pelo novo treinador, Álvaro Pacheco, que chega ao Rio neste domingo e assistirá à partida.