Álvaro Pacheco chegará neste domingo (19) ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco - Divulgação/ Vitória SC

Álvaro Pacheco chegará neste domingo (19) ao Rio de Janeiro para assinar com o VascoDivulgação/ Vitória SC

Publicado 19/05/2024 12:32

possivelmente não comandará o time contra o Fortaleza, terça-feira (28), em São Januário, pela Copa do Brasil. Álvaro Pacheco, que rescindiu com o Vitória de Guimarães , embarcou na manhã deste domingo (19) em Portugal rumo ao Brasil, para assumir o Vasco. Com a chegada prevista no Rio no fim da tarde, o treinador português se apresenta ao elenco na segunda, mas, em São Januário, pela Copa do Brasil.

não escondeu que gostaria de contar com o jogador, quje

Antes de embarcar, Álvaro Pacheco desconversou sobre a possibilidade de poder contar com Philippe Coutinho a partir de julho, mas, quje deve ser liberado pelo Aston Villa por empréstimo

"Temos falado de muitas coisas, mas tudo isso está sendo uma mudança rápida. A trajetória e o currículo do Philippe Coutinho falam por si. É um jogador super experiente, com uma carreira fantástica. Se vier, será muito bem-vindo por todos", disse o treinador à imprensa portuguesa que acompanhou o embarque.



O português também se mostrou muito animado com a nova experiência de trabalhar no Brasil. E prometeu ajudar o Vasco a se recuperar para voltar a ser uma das grandes forças do futebol brasileiro.



"O Vasco da Gama é uma grande oportunidade, vou treinar um grande clube brasileiro e mundial. Para mim, é um orgulho muito grande, vou com muita vontade de trabalhar. (O Vasco) Vai voltar a ser gigante. Vou com muita vontade de trabalhar e ajudar a ir para os patamares que merece, e regressar aos momentos das decisões e títulos", disse.



"Vejo muito potencial no elenco. Vou com muita ilusão de juntos sermos capazes de escrever uma página bonita".



Álvaro Pacheco também mostrou conhecimento da história do Cruz-Maltino: "É um clube que já foi quatro vezes campeão brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e tem passado por altos e baixos. Tenho a consciência da sua grandeza, exigência, com torcedores apaixonados".