Álvaro Pacheco chegará neste domingo (19) ao Rio de Janeiro para assinar com o VascoDivulgação/ Vitória SC

Rio - A chegada de Álvaro Pacheco ao Vasco irá selar o fim de um período de três semanas do Cruz-Maltino sem um treinador. O português tem chegada prevista no Rio de Janeiro para este domingo (19), e, inclusive, já pode estrear pelo Gigante da Colina na partida contra o Fortaleza , pela Copa do Brasil, na próxima terça (21).

O intervalo entre os dois próximos compromissos do time vascaíno é de 11 dias. Ou seja, o português de 52 anos poderá implementar seu estilo de jogo com calma, algo que, com o frenético calendário brasileiro, é considerado como um tempo precioso, ainda mais quando um técnico assume uma equipe no meio da temporada, como é o caso de Álvaro com o Vasco.

Álvaro Pacheco foi jogador profissional, passando por clubes de pouca expressão em Portugal. Como treinador, ele iniciou sua carreira em 2018. Na atual temporada, ele comandou o Estoril e o Vitória de Guimarães, ambos clubes da elite do futebol português.

Ele chega com a missão de dar dias melhores ao torcedor vascaíno, que sofre nos últimos anos com a briga pelo rebaixamento. Atualmente o Cruz-Maltino se encontra em 13º no Brasileirão, com seis pontos, um a mais que o Fluminense, que abre a zona da degola.