Josh Wander deixou a 777 Partners, dona da SAF do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/05/2024 13:50 | Atualizado 17/05/2024 14:29

Rio - Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners comunicou nesta sexta-feira (17) que Josh Wander, sua irmã Mollie e Steve Pasko renunciaram aos seus cargos como diretores do grupo. Em comunicado divulgado ao jornalista Phillipe Auclair, Ian Ratner e Ronald Glass assumem as operações da empresa.

"Em 6 de maio de 2024, após consulta com B.Riley, o Sr. Pasko e o Sr. Wander renunciaram, cada um, aos cargos de gerentes da 777 Partners LLC e o Sr. Pasko e Mollie Wander renunciaram, cada um, aos cargo sde gerentes da 600 Partners LLC. Nesse mesmo dia, os respectivos membros dessas entidades aceitaram as renúncias e nomearam Ian Ratner e Ronald Glass da B. Riley como gestores de ambas as entidades", iniciou o comunicado.

"Neste ponto, os profissionais da B.Riley têm controle independente e unilateral de 777 Entidades e as empresas estão operando sob sua direção e supervisão. Conforme discutido ontem, embora não prevejamos um problema, estamos abordando a sua preocupação declarada sobre determinada linguagem nos acordos operacionais dos Fiadores e estamos trabalhando em documentos de governança corporativa", diz a outra parte da nota.

A 777 Partners passa por um grande drama jurídico. Ela é alvo de uma grande investigação nos Estados Unidos, sob a acusação de fraude. A empresa teria pegado empréstimo de 350 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) e dar como garantia fundos que não lhe pertencem ou sequer existem.

A situação complicada da 777 também chegou ao Brasil. O Vasco entrou com um pedido de suspensão de contrato da empresa com o clube para prevenir mudanças indesejadas no controle acionário. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido, e a SAF do Cruz-Maltino não está mais sobre o controle do grupo.