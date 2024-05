Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/05/2024 19:29

Rio - Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners está sendo processada por fraude e possível esquema de pirâmide. O fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com ação na Justiça dos Estados Unidos e acusa a empresa americana de ser uma "marionete" do fundo americano A-CAP.

Na ação, a Leadenhall Capital Partners ressalta que a dona da SAF do Vasco é controlada pela A-CAP, um fundo americano que pertence ao empresário Kenneth King. A fundo inglês chama o executivo de "Mágico de Oz por trás da cortina da 777 Partners".

notícia do processo por fraud e foi divulgada inicialmente pela rede de televisão "Bloomberg", de Nova Iorque. A 777 Partners fez um empréstimo de R$ 1,7 bilhão, mas apresentou como garantia supostos fundos que não lhe pertencem ou sequer existem.

A Leandenhall esperou mais de um ano até levar o caso à Justiça. Em 29 de março de 2024, houve princípio de acordo entre o fundo inglês e a 777 Partners para que a dívida fosse paga através de amortizações em datas pré-estabelecidas. Mas a A-CAP vetou o combinado.

Além disso, a Leandenhall considera os negócios da 777 Partners um possível esquema de pirâmide. O fundo inglês acredita que a empresa de Josh Wander não tem dinheiro em caixa para investimentos e alega que a dona da SAF do Vasco deve mais de US$ 2 bilhões (R$ 10,1 bilhões) à A-CAP.