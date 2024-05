Vegetti - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/05/2024

Rio - Com quatro derrotas seguidas pelo Brasileiro, o Vasco está perto de alcançar sua pior marca na edição de 2023. No ano passado, o Cruz-Maltino teve um iníco de competição melhor que na atual temporada, porém, ainda no primeiro turno emplacou uma sequência de seis derrotas consecutivas.

Naquela ocasião, o clube carioca iniciou sua série negativa na sexta rodada ao perder para o Santos, em São Januário. Depois deste jogo, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, pelo Fortaleza, no Castelão, pelo Flamengo, no Maracanã, pelo Internacional, em Porto Alegre, e pelo Goiás, em São Januário. O Cruz-Maltino só voltou a vencer na 12ª rodada, contra o Cuiabá, no Rio.

Em 2024, o Vasco estreou vencendo o Grêmio, mas posteriormente sofreu quatro derrotas seguidas: Bragantino, Fluminense, Criciúma e Athletico-PR. O Cruz-Maltino terá pela frente o Vitória, no próximo fim de semana, no Rio, e posteriormente o Flamengo em clássico no Maracanã.

Outra sequência negativa que o Vasco vem vivendo neste momento é sua "seca" de gols. Nos últimos três jogos na temporada, incluindo o empate contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o Cruz-Maltino não balançou as redes em nenhuma oportunidade.