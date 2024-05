Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

06/05/2024

Rio - O show de Whindersson Nunes que arrecadará fundos para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul não acontecerá mais em São Januário . O comediante e o Vasco estavam em negociações, mas a troca do gramado estádio inviabilizou.

"Não poderíamos usar o gramado, limita demais o público, a intenção é mto ingressos muita ajuda", escreveu Whindersson, no "X" (antigo twitter).

Não poderíamos usar o gramado, limita demais o público, a intenção é mto ingressos muita ajuda — Whindersson (@whindersson) May 6, 2024

São Januário passa por uma transição para a instalação da grama de inverno, o que é comum nesta época do ano. Assim, o Vasco entende que tampar este espaço e receber muitas pessoas poderia prejudicar o estado do campo e atrapalhar a programação para o restante do ano.

As informações foram dadas primeiro pelo "ge". Ainda segundo o site, o Cruz-Maltino chegou a oferecer quatro opções, mas o estafe do comediante recusou.

As opções foram:

- Realização do show atrás do gol onde está a estátua de Romário para 20 mil pessoas na arquibancada;

- Montagem do palco no centro do gramado para 20 mil pessoas na arquibancada;

- Montagem do palco atrás do gol onde está a estátua de Roberto Dinamite para seis a oito mil pessoas na arquibancada curva e na grama fora do campo;

- Montagem do palco no centro do campo com público na grama e na arquibancada, mas após a transição, ao final de maio.

