Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulAFP

Publicado 06/05/2024 23:17

Rio - Internacional, Grêmio e Juventude solicitaram a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos pelos próximos 20 dias, seja como mandante ou visitante. O ofício foi enviado para a CBF por meio da Federação Gaúcha de Futebol. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública e os clubes estão com atividades suspensas.

"Diante do estado devastador de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e estado, o Sport Club Internacional fez um apelo via Presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando à Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias", disse o Internacional em nota oficial.

A CBF ainda não se manifestou, mas a tendência é acatar o pedido. A entidade já havia adiado os jogos dos três clubes na última rodada e avaliava adiar também as partidas da 6ª rodada do Brasileirão, no próximo final de semana. A Conmebol também adiou as partidas do Grêmio pela Libertadores e do Internacional pela Sul-Americana, e mantém contato com as autoridades.

"A prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário", completou o Inter.

Jogos dos times gaúchos em maio:

Internacional x Juventude - 10/05 - Beira-Rio - Copa do Brasil

Atlético-MG x Grêmio - 11/05, 21h - Arena MRV - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional x Juventude - 13/05 - Beira-Rio - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Estudiantes - 15/05 - Arena do Grêmio - Libertadores

Internacional x Delfín - 16/05 - Beira-Rio - Sul-Americana

Fluminense x Juventude - 19/05 - Maracanã - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Bragantino - 19/05 - Arena do Grêmio - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cuiabá x Internacional - 19/05 - Arena Pantanal - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Operário - 22/05 - Arena do Grêmio - Copa do Brasil

Juventude x Internacional - 22/05 - Alfredo Jaconi - Copa do Brasil

Internacional x São Paulo - 25/05 - Beira-Rio - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Juventude x Vitória - 26/05 - Alfredo Jaconi - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo x Grêmio - Maracanã - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional x Belgrano - 28/05 - Beira-Rio - Sul-Americana

Grêmio x The Strongest - 29/05 - Arena do Grêmio - Libertadores

