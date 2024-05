Jô foi preso em Campinas, nesta segunda-feira (6), por falta de pagamento de pensão - João Normando / AMFC

Jô foi preso em Campinas, nesta segunda-feira (6), por falta de pagamento de pensãoJoão Normando / AMFC

Publicado 06/05/2024 21:37 | Atualizado 06/05/2024 22:57

Rio - O atacante Jô, do Amazonas, foi preso nesta segunda-feira (6), em Campinas, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O jogador com passagens por Corinthians, Atlético-MG e Seleção estava a caminho do Moisés Lucarelli, para o jogo contra a Ponte Preta, pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão. Ele passará a noite no 2º Distrito Policial, no bairro São Bernardo.

Policiais civis esperavam o ônibus do clube amazonense com um mandado contra o atacante. Jô, no entanto, pegou outro veículo na saída do hotel onde a equipe estava hospedada e foi para o 10º Distrito Policial de Campinas, acompanhado de dois dirigentes do Amazonas. Eles deixaram o local após a chegada do advogado, que acompanhou o depoimento.

Jô, de 37 anos, estava escalado para começar a partida contra a Ponte Preta. Ele foi substituído por William Barbio. O atacante deixou a aposentadoria para defender o Amazonas no início deste ano e soma cinco gols em 14 partidas. Por volta das 21h15, dois funcionários apareceram na porta do 10º DP para entregar a mala do jogador. Ele foi conduzido por volta de 22h30 para o 2º Distrito Policial.

O Amazonas é o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã, e pode até empatar no segundo duelo para avançar às oitavas de final. A partida de volta acontece no próximo dia 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.