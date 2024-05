Modric tem 25 títulos pelo Real Madrid e pode conquistar a sexta Liga dos Campeões - Kirill Kudryyavtsev / AFP

Publicado 06/05/2024 18:31

podem superar os ex-companheiros nesta temporada, caso levem também a Liga dos Campeões.

Com a conquista do Campeonato Espanhol no fim de semana , Luka Modric e Nacho Fernández igualaram o recorde de 25 títulos pelo Real Madrid, que pertence a Marcelo e Benzema. Entretanto, os dois jogadores que permanecem no elenco

O lateral do Fluminense foi o primeiro a alcançar a marca histórica, em 2022, após superar Paco Gento, que foi o recordista há décadas com 23 títulos entre 1953 e 1971. Já o atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, igualou o ex-companheiro na temporada passada.



Já Modric e Nacho têm exatamente os mesmos troféus conquistados pelo Real Madrid: quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, cinco títulos da Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro Supercopas da Uefa.



Para se isolarem no recorde ainda nesta temporada, os dois primeiro precisam que o clube espanhol supere o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões. Após empate em 2 a 2 na Alemanha, a definição do classificado para a final sairá na quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).