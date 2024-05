Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para a disputa da Copa América no dia 10 de maio - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para a disputa da Copa América no dia 10 de maioRafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/05/2024 17:16

apresentação da delegação a partir de 30 de maio. O técnico Dorival Júnior convoca nesta sexta-feira (10), às 12h (de Brasília) na sede da CBF, os jogadores para a disputa de dois amistosos e da Copa América , entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. A comissão técnica da seleção brasileira também definiu a programação para o torneio, com a

A base da seleção brasileira será em Orlando, na Flórida. O local de treino é o ESPN Wide World of Sports e a delegação ficará no hotel Four Seasons Resort Orlando.

Os primeiros jogadores a se apresentarem serão os que atuam na Europa, no dia 30, quando já estarão de férias de seus clubes. A exceção são os possíveis finalistas da Liga dos Campeões, já que o duelo decisivo será em 1 de junho.



Já quem atua no futebol brasileiro começa a treinar na Flórida em 3 de junho, um dia depois do fim da 9ª rodada do Brasileirão.



"Escolhemos Orlando para ser nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica. Com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação", disse o coordenador das seleções masculinas, Rodrigo Caetano.



O primeiro amistoso de preparação para a seleção brasileira está marcado para 8 de junho, contra o México, no Texas. A delegação viaja dois dias antes e retorna a Orlando no dia seguinte do jogo, para terminar a preparação.



Já o segundo compromisso será contra os Estados Unidos em 12 de junho, em Orlando, onde o time treinará até o dia 20, quando embarca para Los Angeles para estrear quatro dias depois, contra a Costa Rica.



No dia 25, a seleção brasileira viaja direto a Las Vegas, para enfrentar o Paraguai, em 28 de junho. Depois, os jogadores seguem para San José, na Califórnia, onde ficarão até o último confronto da fase de grupos, contra a Colômbia, em Santa Clara, no mesmo estado, em 2 de julho.