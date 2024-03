Endrick e Paquetá marcaram em empate da Seleção contra a Espanha, em Madri - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/03/2024 13:22

Rio - Após a vitória sobre a Inglaterra e o empate com a Espanha, a seleção brasileira vira a chave para a Copa América. O Brasil volta a campo em junho, nos Estados Unidos, para a disputa de dois amistosos preparatórios antes de estrear na competição contra a Costa Rica, no dia 24 do mesmo mês.

A Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e terá a participação das seleções da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). O torneio será realizado entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Antes da estreia na Copa América, a seleção brasileira encara o México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, já com os jogadores convocados para a competição. No torneio, o Brasil enfrenta a Costa Rica, Paraguai e Colômbia nos dias 24/6, 28/6 e 2/7, respectivamente.

Próximos jogos da Seleção em 2024:

8/6 - México - amistoso - Texas (Estados Unidos)

12/6 - Estados Unidos - amistoso - Orlando (Estados Unidos)

24/6 - Costa Rica - Copa América - Los Angeles (Estados Unidos)

28/6 - Paraguai - Copa América - Nevada (Estados Unidos)

2/7 - Colômbia - Copa América - Califórnia (Estados Unidos)

Além da participação na Copa América, a seleção brasileira ainda tem a disputa das Eliminatórias em 2024. Serão seis jogos até o fim do ano, com janelas da Data Fifa em setembro, outubro e novembro. O Brasil encara Equador, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela e Uruguai, respectivamente.

Próximos jogos da Seleção nas Eliminatórias em 2024:

5/9 - Equador - Eliminatórias (em casa/a definir)

10/9 - Paraguai - Eliminatórias - Assunção

10/10 - Chile - Eliminatórias - Santiago

15/10 - Peru - Eliminatórias (em casa/a definir)

14/11 - Venezuela - Eliminatórias - Caracas

19/11 - Uruguai - Eliminatórias (em casa/a definir)