Momento em que Paquetá marca o terceiro gol o Brasil no empate com a Espanha - Thomas Coex/AFP

Momento em que Paquetá marca o terceiro gol o Brasil no empate com a EspanhaThomas Coex/AFP

Publicado 27/03/2024 11:21 | Atualizado 27/03/2024 11:24

Rio - Galvão Bueno matou a saudade de narrar um gol da seleção brasileira. O narrador, de 73 anos, esteve presente na arquibancada do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e acompanhou o empate entre Espanha e Brasil por 3 a 3, nesta última terça-feira (27). Ele aproveitou para soltar o grito no pênalti convertido por Lucas Paquetá, nos acréscimos.

A Espanha chegou a abrir 2 a 0, mas levou o empate no início da etapa final com gols de Rodrygo e Endrick. Os espanhóis reassumiram a frente do placar com gol de pênalti de Rodri, mas do mesmo modo o Brasil empatou com Lucas Paquetá, nos acréscimos. As penalidades marcadas a favor da seleção espanhola geraram críticas dos brasileiros. O jogo não teve VAR.

Veja o vídeo: