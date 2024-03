Gabigol em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/03/2024 09:54

Rio - Com esperança de reverter a suspensão, o Flamengo decidiu inscrever Gabigol na Libertadores. O jogador, de 27 anos, foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentar fraudar um exame antidoping. O clube tem até a próxima sexta-feira (29), às 17h (de Brasília), para enviar para a Conmebol a lista com os 50 jogadores inscritos na competição.



Gabigol foi condenado na última segunda-feira (25). A pena começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame. Dessa forma, o atacante pode voltar aos gramados em abril de 2025. A defesa do jogador entrará com pedido de efeito suspensivo para que ele tenha condições de jogo até o julgamento do recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Mesmo sendo inscrito, Gabigol não tem condições de jogo. O atacante não pode frequentar as dependências do clube por conta da suspensão. O Flamengo estreia na Libertadores na próxima terça-feira (2), às 19h (de Brasília), contra o Millonários, na altitude de Bogotá, na Colômbia. O Rubro-Negro está no Grupo E e ainda enfrentará o Bolívar, da Bolívia, e o Palestino, do Chile.

Entenda o caso

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.

O ídolo do Flamengo foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" e prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.