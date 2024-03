Serra Dourada - Divulgação

Publicado 27/03/2024 15:33

Rio - A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2024 pode acontecer no Serra Dourada. O Atlético-GO, primeiro adversário do Rubro-Negro na competição, estuda a possibilidade de mandar a partida no estádio. A informação foi dada primeiramente pela rádio CBN.

Além do Serra Dourada, o time goiano também recebeu propostas para levar o jogo para fora do estado, mas recusou. No Serra Dourada, que tem capacidade para mais de 30 mil torcedores, a empresa interessada em adquirir a operação da partida poderia ter lucro.

O Atlético-GO ainda não bateu o martelo sobre o palco da partida. O clube quer averiguar algumas informações sobre as condições do Serra Dourada, como gramado, laudos técnicos e até iluminação.



Caso não aprove o estádio, o Dragão deve manter o jogo no Antônio Accioly. Será lá, inclusive, que o clube mandará o segundo jogo da final do Campeonato Goiano, contra Vila Nova ou Aparecidense.