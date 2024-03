Fabrício Bruno foi titular da seleção brasileira contra Espanha e Inglaterra - Thomas Coex / AFP

Publicado 27/03/2024 12:13 | Atualizado 27/03/2024 12:14

Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Matías Viña, De La Cruz e Arrascaeta desembarcam no Rio nesta quarta (27), após serem aproveitados de maneiras diferentes.

O Flamengo terá de volta, a partir de quinta-feira (28), cinco jogadores que defenderam as seleções brasileira e uruguaia nos amistosos da Data Fifa., após serem aproveitados de maneiras diferentes. Varela já está na cidade e se reapresentou

Nos 180 minutos, o zagueiro teve estreia muito boa, mas não foi tão bem na partida de terça contra os espanhóis, assim como toda a defesa brasileira, em especial no primeiro tempo. Ele levou um cartão amarelo.



Já Ayrton Lucas, entre os seis convocados, foi o único que não atuou, ficando apenas no banco de reservas. Já os uruguaios participaram de apenas um jogo cada um, à exceção de Arrascaeta, que jogou os dois.



Varela foi titular e esteve em campo, por 65 minutos, no 1 a 1 com o País Basco. Após o duelo de sábado, o lateral foi liberado para o nascimento da filha e retornou ao Rio, onde já treinou com o elenco do Flamengo.



Já Arrascaeta entrou durante o segundo tempo nos dois jogos: jogou 25 minutos no primeiro e outros 45 na derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim, entrando no intervalo.



Matías Viña foi o único uruguaio a atuar os 90 minutos em um dos dois amistosos. O lateral-esquerdo e De La Cruz foram titulares após serem poupados no primeiro jogo, sendo que o meia saiu no intervalo, dando lugar a Arrascaeta.