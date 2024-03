Fabrício Bruno foi titular da seleção brasileira contra Espanha e Inglaterra - Thomas Coex / AFP

Fabrício Bruno foi titular da seleção brasileira contra Espanha e InglaterraThomas Coex / AFP

Publicado 26/03/2024 20:01

o defensor passou 930 minutos, desconsiderando acréscimos, sem ser vazado antes de ver os espanhóis marcarem. Espanha - O empate em 3 a 3 entre Brasil e Espanha, nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, quebrou uma longa sequência do zagueiro Fabrício Bruno sem sofrer gols. Ao todo, somando os jogos do Flamengo e da Seleção,, sem ser vazado antes de ver os espanhóis marcarem.

O último gol sofrido por uma zaga que contava com Fabrício Bruno foi na última rodada do Brasileirão do ano passado, quando Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Flamengo, aos 26 minutos, no Morumbi. Naquela partida, Pablo foi seu companheiro na defesa.

Apesar de ter perdido a invencibilidade, Fabrício ainda segue carregando uma importante marca defensiva. De acordo com o "Sofascore", o zagueiro rubro-negro ainda não foi driblado em 2024. Ele conseguiu manter o feito, mesmo contra as fortes seleções de Inglaterra e Espanha.

Nesta temporada, a defesa vem sendo um ponto forte do Flamengo. O clube tomou apenas um gol em jogos oficiais em 2024, no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, na segunda rodada do Carioca, mas ainda sem seu elenco principal. Nem mesmo o técnico Tite estava naquela partida.

Após defender a seleção brasileira nos amistosos na Europa, Fabrício Bruno é aguardado no Rio nesta quarta-feira (27). O defensor iniciará os trabalhos para estar à disposição de Tite no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no sábado (30), no Maracanã.