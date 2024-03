Gabigol foi suspenso por dois anos por tentar fraudar exame de antidoping em abril de 2023 - Reprodução Internet

Gabigol foi suspenso por dois anos por tentar fraudar exame de antidoping em abril de 2023Reprodução Internet

Publicado 26/03/2024 10:15 | Atualizado 26/03/2024 10:27

Rio - O futuro de Gabigol no Flamengo virou uma incógnita. Em meio ao último ano de contrato, o camisa 10 foi suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem , por tentar fraudar o exame de antidoping em abril de 2023. A extensão do vínculo, que parecia próxima, foi adiada. O foco, agora, é o julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A informação é do "ge".

A intenção do clube, inicialmente, é cumprir o vínculo. Juridicamente, o clube poderia suspender o contrato, mas não vai adotar essa medida. O Flamengo vai auxiliar o jogador na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Gabigol não pode frequentar as dependências rubro-negras e está impedido de jogar, de acordo com as regras.

As conversas sobre a renovação devem ser retomadas após o julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O clube considera que a punição foi exagerada e abusiva, já que ele testou negativo nos exames de urina e sangue, e crê que o atleta foi julgado mais pelo mau comportamento do que pelo delito. O Flamengo confia que o julgamento no CAS será mais técnico e que levará em conta as testagens negativas.

A defesa anexou imagens das câmeras do Ninho do Urubu para corroborar a versão de Gabigol. A defesa alega que o atleta chegou ao CT antes da equipe de testagem e foi direto para academia. Vale lembrar que o exame de sangue só pode ser feito após duas horas depois de qualquer atividade física e, por conta disso, ele não realizou o exame de urina na hora solicitada pelos fiscais.

Entenda o caso

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.