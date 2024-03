A primeira conquista de Tite pelo Flamengo pode ser o campeão invicto do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/03/2024 07:51 | Atualizado 27/03/2024 08:28

Rio - Após realizar uma operação na região renal, o meia Gerson, de 26 anos, vem evoluindo na sua recuperação para voltar aos gramados. Ainda não há uma previsão, porém, existe a possibilidade do jogador retornar no próximo mês. Apesar da qualidade técnica do Coringa, sua volta pode criar uma "dor de cabeça" para Tite, já que nas últimas partidas, o Flamengo tem rendido bem e parece ter chegado próximo a um "esquema ideal".

Sem poder contar com Gerson, o Flamengo passou a ser escalado com Erick Pulgar, Nicolás de La Cruz e Arrascaeta no meio-campo. O ex-jogador do River Plate evoluiu bastante de rendimento e parece ter encontrado seu melhor posicionamento na equipe, em um esquema com apenas três homens no meio.



Além disso, Tite passou a escalar Luiz Araújo e Everton Cebolinha como titulares no ataque. Apesar da formação parecer mais ofensiva, os dois jogadores cumprem uma importante função tática e com a presença de ambos em campo, o Flamengo se tornou uma equipe mais compacta e que passou a dar menos oportunidades para os rivais.



Com a volta de Gerson, existe a possibilidade de Tite mexer no esquema tático. O meia entraria na vaga de um dos atacantes, e o Flamengo voltaria a ter três jogadores no meio. Outra possibilidade seria escalar Arrascaeta mais próximo do gol, e manter o posicionamento atual de Nicolás de La Cruz. São alternativas que Tite poderá testar, quando Gerson tiver condições de atuar. Por ora, o esquema será mantido.