GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/03/2024 22:29

Rio - Nesta quinta-feira, 27, foi publicado o acórdão da decisão que suspendeu Gabigol, do Flamengo, pela tentativa de fraudar exame antidoping . Assim, a defesa do atleta começou a se preparar para recorrer. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

A defesa de Gabigol tentará a absolvição da pena na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Além disso, buscará um efeito suspensivo.

O CASO

Na última segunda-feira, 25, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu Gabi por dois anos pela tentativa de fraudar um exame antidoping.

A punição de Gabigol começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu, que o atacante teria tentado fraudar. Portanto, ele está suspenso até abril de 2025.

A decisão dividiu o júri e teve o placar apertado de 5 votos a 4 para que o ídolo rubro-negro fosse punido. Gabigol foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" e prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.