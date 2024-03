Márcio Tannure durante coletiva de imprensa - Alexandre Vidal/Flamengo

Márcio Tannure durante coletiva de imprensa Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/03/2024 19:15 | Atualizado 28/03/2024 19:17

Rio - Em entrevista no evento Futsummit, realizado no Museu do Amanhã, o médico do Flamengo, Márcio Tannure, desconversou sobre o caso de Gabigol, suspenso por dois anos do futebol por tentativa de fraudar exame antidoping. Entretanto, de acordo com ele, o Rubro-Negro aprova a realização dos testes, mas admite que ele pode ser desconfortável para os jogadores.

"A gente é a favor para que tenha jogo limpo. Não sou hipócrita de dizer que é confortável. Mas tem coisas que são obrigatórias, fazem parte do processo", disse Tannure.



Por orientação do Rubro-Negro, Márcio Tannure evitou detalhar de forma direta sobre a suspensão do camisa 10 do clube da Gávea. No entanto, o médico elogiou a rotina de testes no Brasil e reforçou a importância da realização.

"Aqui no Brasil, nós temos que elogiar, porque o futebol é o esporte mais testado. Óbvio que nenhum jogador gosta de ser testado, tem uns com medo de agulha para fazer o exame de sangue. Temos que entender a peculiaridade de cada um. Mas é óbvio que somos a favor do antidoping. É uma política de proteção ao atleta e de isonomia esportiva. É importante. O Flamengo vem disputando todas as competições, então é o time que mais fez antidoping. As palavras se perdem, os atos ficam. A gente tem experiência há muito tempo e nunca teve intercorrência. Eu não posso falar que é confortável, nem tudo no teu emprego é confortável, claro."



A punição de Gabigol começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu, que o atacante teria tentado fraudar. Portanto, ele está proibido de atuar até abril de 2025.

O Flamengo alega que a decisão de Gabigol só realizar o exame depois do treino foi por orientação do departamento médico, porque ele já fazia atividade física no momento em que os agentes chegaram para realizar o exame, o que inviabilizaria a coleta de urina.

A defesa do ídolo rubro-negro entrará com pedido de efeito suspensivo para que ele tenha condições de jogo até o julgamento do recurso. Além disso, o Flamengo entrará com um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).