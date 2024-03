A primeira conquista de Tite pelo Flamengo pode ser o título invicto do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/03/2024 11:53

um total de nove partidas em um mês. Flamengo ganhou quase duas semanas de trabalho com a Data Fifa, o que garantiu um descanso necessário para a maratona que terá pela frente a partir de sábado (30). Além do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, às 17h, contra o Nova Iguaçu, o Rubro-Negro terá pela frente

Nesse período, terá a chance de um título, fechará o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores e disputará quatro rodadas do Brasileirão. Além disso, fará duas viagens desgastantes para Colômbia e Bolívia, onde jogará na altitude contra Millionarios e Bolívar. Pelo menos, o Rubro-Negro disputará cinco jogos no Maracanã, o que facilita a logística da comissão técnica.

Diante de um mês complicado, o período de treinos é visto como importante para descansar e também ajustar algumas situações de jogo em busca de uma melhora, mesmo diante do bom desempenho neste início de temporada.



"Essa pausa foi importante para dar descanso pro corpo e para a mente. Creio que pudemos alinhar detalhes que a gente vinha pecando nas outras partidas", celebrou Léo Pereira em entrevista à FlaTV.



Apesar do tempo livre, o técnico Tite não pôde trabalhar com todos os jogadores, já que seis deles estavam fora, defendendo as seleções brasileira (Fabrício Bruno e Ayrton Lucas) e uruguaia (Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña). Somente nesta quinta-feira (28) ele teve o grupo completo.



Ainda assim, ganhou tempo para ter a recuperação de Pulgar, que volta a treinar com o grupo e não será problema para a final, após sentir desgaste muscular.

Confira os próximos jogos do Flamengo



Nova Iguaçu x Flamengo - 30/3 (Jogo de ida da final do Carioca)

Millonarios x Flamengo – 2/4 (1ª rodada da Libertadores)

Flamengo x Nova Iguaçu – 6 ou 7/4 (Jogo de volta da final do Carioca)

Flamengo x Palestino – 10/4 (2ª rodada da Libertadores)

Atlético-GO x Flamengo – 13, 14 ou 15/4 (1ª rodada do Brasileirão)

Flamengo x São Paulo – 17 ou 18/4 (2ª rodada do Brasileirão)

Palmeiras x Flamengo – 20, 21 ou 22/4 (3ª rodada do Brasileirão)

Bolívar x Flamengo – 24/4 (3ª rodada da Libertadores)

Flamengo x Botafogo – 27, 28 ou 29/4 (4ª rodada do Brasileirão)