Publicado 28/03/2024 15:48

Inicialmente, o Flamengo trabalha para contar novamente com o jogador em maio, mas a chance de que seja no fim de abril cresceu. Entretanto, os médicos ainda realizarão novos exames antes de intensificar os trabalhos. Em mais um passo para voltar a jogar, Gerson, para fazer uma leve corrida no CT do Ninho do Urubu. Diante da evolução do meio-campistas, que segue uma planejamento por etapas , já existe a possibilidade de antecipar o seu retorno, mas o departamento médico do Flamengo ainda prega cautela.Ao iniciar a fase de recondicionamento físico após a cirurgia no rim esquerdo em 1 de março , Gerson não vem apresentando dor após a retirada do cateter do órgão, no dia 22. Se continuar assim,, principalmente se mantiver com a boas respostas nos exercícios, que recomeçaram na segunda (25).Inicialmente, o. Entretanto, os médicos ainda realizarão novos exames antes de intensificar os trabalhos.