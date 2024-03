Partida entre as equipes de Flamengo x Fluminense realizado no Maracanã, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado(16). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/03/2024 20:35

Rio - O Flamengo divulgou nesta quinta (28) seu balanço financeiro referente ao ano de 2023. No relatório, o Rubro-Negro informou que o clube bateu novos recordes de receita e um aumento no superávit. Além disso, a dívida operacional líquida do Fla caiu drasticamente.

Foram R$ 1.374 bilhão arrecadados de receita pelo Flamengo, onde R$ 303 milhões vieram direto da venda de atletas. O clube superou a casa do bilhão pelo terceiro ano consecutivo.

No superávit, o Rubro-Negro teve um aumento de 125% em relação a 2022, quando o clube fechou aquele ano com R$ 142 milhões. Já nas dívidas, houve uma queda drástica de R$ 227 milhões para R$ 48 milhões em um ano, registrando o menor valor no século. Em 2014, o Flamengo devia quase R$ 700 milhões.

Desempenho financeiro do Flamengo em 2023

Receita Bruta: R$ 1.374 bilhão

Receita Recorrente: R$ 1.071 bilhão

Ebitda: R$ 485 milhões

Superávit: R$ 320 milhões

Dívida Operacional Líquida: R$ 48 milhões

"O Flamengo encerrou seu exercício fiscal com resultados que reforçam a presença da marca Flamengo como uma das mais importantes no segmento do futebol, não só nas Américas, mas em todo o mundo. Além de ultrapassarmos novamente a cifra de R$ 1 bilhão em receitas, o clube fechou 2023 com superávit histórico de R$ 320 milhões. Esse resultado foi tão expressivo que, vale citar, nos colocou num ranking seleto de clubes europeus de renome", escreveu o presidente Rodolfo Landim.

O ranking citado por Landim, e que é destacado no relatório, é referente ao resultado acumulado nos últimos 5 exercícios, onde, em um estudo comparativo realizado pela direção com a Deloitte Football Money League, identificou-se que o Flamengo está entre os seis dos 28 times que tiveram um resultado positivo nos últimos cinco anos.

Neste período, o Flamengo acumulou R$ 109 milhões, perdendo apenas para o Bayern de Munique (R$ 169 milhões), e ficando na frente de clubes como o Real Madrid (R$ 86 milhões), Brighton, da Inglaterra, (R$ 19 milhões), Manchester City (R$ 18 milhões), Tottenham (R$ 15 milhões) e Napoli (R$ 2 milhões). Os demais 22 clubes tiverem prejuízo negativo.