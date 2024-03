Wesley tem início de 2024 turbulento e não ganhou muitas chances com Tite no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/03/2024 16:18

O Flamengo não terá Wesley como opção para a final do Campeonato Carioca. O lateral sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e já está em tratamento. O clube não divulgou o tempo de recuperação.



Em princípio, a lesão de Wesley não chega a ser um problema na escalação de Tite para o jogo de sábado (30), às 17h, pela ida da decisão contra o Nova Iguaçu. Isso porque o lateral tem sido reserva de Varela.



Wesley disputou seis partidas pelo Flamengo em 2024 e em apenas três foi titular. Além disso, dos últimos seis jogos do Rubro-Negro, ele só esteve em campo oito minutos no 4 a 0 sobre o Boavista. No período ele sofreu outra lesão muscular, no início de março.