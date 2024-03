Com representantes dos dois clubes, arbitragem da decisão foi definida em reunião nesta quarta-feira - Divulgação / Ferj

Publicado 27/03/2024 17:40

Rio - Em reunião nesta quarta-feira (27), a Ferj definiu a arbitragem para os duelos da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Na ida, com mando do time da Baixada Fluminense, o juiz será Alex Gomes Stéfano. Já na volta, o comandante da partida será Bruno Mota Correia.

No VAR, estará Rodrigo Carvalhaes de Miranda nos dois jogos. Bruno Spindel (Diretor Executivo de Futebol), Cacau Motta (Diretor de Relações Externas) e Marcos Braz (Vice-presidente de futebol) representaram o Flamengo na Ferj. Pelo lado do Nova Iguaçu, o supervisor Vitor Melo esteve presente.

Os clubes duelam pelo título do Campeonato Carioca nos próximos dois fins de semana, no Maracanã, às 17h (de Brasília). A primeira partida será no sábado (30), e, a segunda, no domingo (7).

O Rubro-Negro busca levantar a taça da competição regional pela 38ª vez. Já a equipe da Baixada Fluminense chegou pela primeira vez à final do Carioca.