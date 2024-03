Gabigol está inscrito pelo Flamengo para a fase de grupos da Libertadores de 2024 - Divulgação / Flamengo

Publicado 27/03/2024 17:56

O Flamengo confirmou que ainda conta com Gabigol e o inscreveu na Libertadores, mesmo com a suspensão de dois anos por fraude no exame antidoping . Além de, a defesa do atacante buscará um efeito suspensivo , que, caso seja aceito, permitiria que ele disputasse a competição até o novo julgamento, ainda sem data.