Gerson em ação pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/03/2024 19:05

Rio - O volante Gerson, do Flamengo, precisará pagar R$ 1,5 milhão ao empresário Federico Pastorello, com quem rompeu em 2020. Caso não quite a dívida até o próximo dia 3, o Coringa corre o risco de ser suspenso. As informações foram dadas primeiramente pelo site "ge".

O caso se arrasta desde junho de 2020, quando Marcão, pai e empresário de Gerson, notificou a Câmara Nacional de Resolução de Litígio (CNRD), órgão criado pela CBF, alegando nulidade no contrato de representação com a empresa de Pastorello, a P&P Sport Management, com sede em Mônaco, na França. Na época, o argumento de Marcão era que o empresário italiano não tinha licença para atuar no Brasil.

Porém, a decisão da CNRD foi de advertir Gerson e determinar o pagamento da multa de R$ 1,5 milhão. No entendimento do órgão, a rescisão do contrato entre Gerson e Federico Pastorello se deu sem justa causa.