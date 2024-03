Gabigol - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 26/03/2024 07:20 | Atualizado 26/03/2024 07:47

Rio - Com a suspensão de Gabigol por tentar fraudar um exame antidoping, em abril do ano passado, o Flamengo poderá ficar sem o camisa 10 por toda a temporada de 2024. Com isso, o Rubro-Negro terá que buscar uma alternativa, em eventuais momentos em que Pedro, titular da posição, não tenha condições de entrar em campo.

Sem nenhum jogador que faça a função sem ser algum jovem da base, a primeira opção seria deslocar Bruno Henrique para atuar de forma mais centralizada. O atacante, de 33 anos, costuma jogar pelos lados do campo, mas já foi testado na posição. Essa seria uma das possíveis alternativas para Tite.



Uma outra opção seria buscar a contratação de um jogador para o setor. Como pode se dar ao luxo de ter dois atletas do nível de Pedro e Gabigol, o Flamengo não tentou contratar opções para centroavante nos últimos anos. Porém, com a ausência do camisa 10, tudo isso pode mudar.



Nas categorias de base, o Flamengo tem jogadores que vem se destacando recentemente como Lorran e Shola, mas nenhum deles atua na função de centroavante. Além disso, eles não receberam oportunidades recentemente na equipe profissional. Na partida contra o Nova Iguaçu, Werton foi escalado como centroavante, mas não teve atuação destacada.