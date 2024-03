Zico e Gabigol se encontraram no CT Ninho do Urubu, no fim de janeiro, e tiveram uma conversa - Divulgação/Flamengo

Publicado 25/03/2024 22:03

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico abriu as portas do Centro de Futebol Zico (CFZ) para Gabigol trabalhar no período em que estiver suspenso por tentar fraudar exame antidoping . Com a punição, o atacante do Rubro-Negro está proibido de treinar no Ninho do Urubu.

"Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que quiser. De manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol. Então, não tem problema", disse Zico, à ESPN.

Nesta segunda-feira, 25, Justiça Desportiva Antidopagem julgou Gabigol e o suspendeu por dois anos. No entanto, a punição começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu. Dessa forma, Gabi está proibido de atuar até abril de 2025.

"A gente fica muito triste com uma situação como essa. O único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. Isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Talvez possa ter pego o Gabigol num dia ruim, ele pode não ter dado muita atenção para isso e ter geado um clima muito ruim na época", disse Zico.

"É aguardar para ver, deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador não poder treinar com a equipe. Tem que ter uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma. Como eu gosto dele, acho que é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, o CFZ se coloca à disposição para o que for preciso. A parte da defesa tem gente capacitada para fazer isso. Ele tem que cuidar da parte mais importante, que é a parte física para estar bem preparado no momento que voltar", concluiu.

Em comunicado publicado mais cedo, o Flamengo afirmou que auxiliará o jogador na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O atacante também se manifestou, negou que tenha cometido e a infração e mostrou confiança de que será inocentado na instância superior

ENTENDA O CASO

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. De acordo com os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.

Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.

À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.

O ídolo do Flamengo foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle" e prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.