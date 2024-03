Flamengo fechou patrocínio para os meiões - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/03/2024 17:04

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta última segunda-feira (25) mais um patrocínio. O novo patrocinador será o "Zé Delivery", que vai estampar a sua marca nos meiões do futebol profissional por R$ 11 milhões até o fim de 2025. Com isso, o uniforme do clube passa a valer R$ 240,1 milhões.

A empresa "Zé Delivery" é especializada em entrega de bebidas e parceira da Ambev. O valor inclui mais cerca de R$ 5 milhões para a FlaTV. O pagamento será feito em quatro parcelas: maio e agosto de deste ano, e maio e agosto de 2025.

A marca também vai incentivar os esportes olímpicos do Flamengo com R$ 10 milhões. A Ambev terá exclusividade na venda dos produtos nas sedes do clube na Gávea e no Ninho do Urubu. A marca da Brahma também será divulgada.

Valores dos patrocínios do Flamengo:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25,2 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024