Paquetá recebe marcação em Espanha x BrasilPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 26/03/2024 19:30

Espanha - Em um jogo sem cara de amistoso e marcado por decisões polêmicas da arbitragem, o Brasil foi valente e arrancou um empate no fim com a Espanha por 3 a 3 no Santiago Bernabéu, em Madrid, nesta terça-feira, 26. Rodri, em dois pênaltis que geraram reclamações por parte do banco brasileiro, e Dani Olmo fizeram os gols da Fúria. Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá, já no último lance da noite, marcaram pelo lado da Canarinho.

A partida desta terça também contou com uma temática antirracista. Ainda em 2023, a CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol marcaram o amistoso para reforçar o compromisso das duas entidades contra o racismo e a violência no futebol. Na entrada em campo, a seleção brasileira usou um casaco preto especial da campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade". Além disso, o Vini Jr foi o capitão do Brasil.

O JOGO

A seleção brasileira teve um desempenho muito abaixo do esperado no primeiro tempo. A Espanha sufocou o time de Dorival Junior, que teve muita dificuldade para sair do próprio campo.

Nesse cenário de domínio, os espanhóis abriram o placar em um lance polêmico. Lamine Yamal fez bonita jogada pela direita e caiu na área. O árbitro entendeu que houve pênalti de João Gomes no lance e assinalou a infração. Como não havia VAR, o lance não pôde ser revisado. Rodri foi para a cobrança e abriu o placar aos 12 minutos.

Mesmo com a vantagem no placar, a Espanha não quis saber de tirar o pé do acelerador e continuou em cima do Brasil. Faltava, porém, um pouco mais de capricho na conclusão para superar Bento. Na marca dos 36 minutos, Dani Olmo corrigiu o problema e ampliou a vantagem. O camisa 10 da Fúria recebeu boa bola na área, deu uma caneta em Beraldo, passou por Bruno Guimarães e finalizou com categoria para balançar as redes brasileiras.

O Brasil parecia entregue, mas um erro da Espanha o recolou no jogo. Unai Simón saiu errado, e a bola chegou aos pés de Rodrygo. O camisa 10 da Seleção mostrou categoria e bateu por cobertura para cobrir o goleiro espanhol.



No intervalo, Dorival promoveu as entradas de Yan Couto, André, Andreas Pereira e Endrick nas vagas de Danilo, Bruno Guimarães, João Gomes e Raphinha. As alterações surtiram efeito, e a Seleção voltou para o segundo tempo em rotação.

Dessa forma, com apenas cinco minutos, o Brasil buscou o empate. Após uma cobrança de escanteio, a zaga espanhola fez o corte, mas a bola sobrou para Endrick. O menino mostrou estrela mais uma vez e pegou de primeira para finalizar e balançar as redes do Santiago Bernabéu.

A partir daí, o jogo ficou franco, com boas chances pelos dois lados. Na reta final, mais uma decisão polêmica da arbitragem aconteceu e ajudou a colocar a Espanha em vantagem. Carvajal invadiu a área e caiu após dividida com Beraldo. A Seleção reclamou bastante, mas a infração foi assinalada. Rodri foi novamente para a cobrança e marcou.

O Brasil, porém, não desistiu, foi valente e buscou o empate no último lance. Num ataque brasileiro, Galeno foi derrubado dentro área, e a arbitragem marcou pênalti. Lucas Paquetá cobrou a penalidade com categoria e deixou tudo igual no marcador.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Brasil



Data e Hora: 26/3/2023, às 17h30

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Árbitro: António Nobre (POR)



Cartões amarelos: Le Normand, Laporte e Carvajal (ESP) / Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Endrick e Andreas Pereira (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gol: Rodri (1-0) (12'/1ºT) / Dani Olmo (2-0) (36'/1ºT) / Rodrygo (2-1) (40'/1ºT) / Endrick (2-2) (05'/2ºT) / Rodri (3-2) (42'/2ºT) / Paquetá (3-3) (51'/2ºT)

ESPANHA (Técnico: De La Fuente)

Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Cubrasi, 37'/2ºT), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal (Jesús Navas, , Nico Williams (Sancet, 44'/2ºT) e Morata (Oyarzabal, 37'/2ºT).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Bento; Danilo (Yan Couto, Intervalo), Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (André, Intervalo), João Gomes (Andreas Pereira) e Lucas Paquetá; Raphinha (Endrick, Intervalo), Vini Jr (Douglas Luiz, 26'/2ºT) e Rodrygo (Galeno, 37'/2ºT).