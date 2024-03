Seleção brasileira usou agasalho especial em ação contra o racismo - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/03/2024 20:27

Espanha - Os agasalhos pretos utilizados pela seleção brasileira na subida para o gramado antes do amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, que terminou empatado em 3 a 3 , serão doados para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

As jaquetas especiais foram confeccionadas e desenvolvidas pela CBF especialmente para o amistoso, marcado pela tema do combate ao racismo. Os jogadores usaram a peça no momento dos hinos nacionais e da foto oficial da partida em Madri.

"Esses agasalhos históricos serão usados na luta antirracista. Vamos doar todas essas peças para a campanha de combate ao racismo no Brasil. Serão leiloados para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol conseguir mais recursos na luta contra o racismo", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol foi criado em 2014 e tem parceria com a CBF para o combate ao racismo na gestão de Ednaldo Rodrigues. A entidade já contribuiu por dois anos para a publicação do Relatório da Discriminação Racial no Futebol.