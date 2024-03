Dorival Júnior no duelo entre Brasil e Espanha, no Santiago Bernabéu - Rafael Ribeiro/CBF

o empate em 3 a 3 com a Espanha, nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu. Em entrevista coletiva, após a partida em Madrid, o comandante destacou as diferenças dos grupos, os tempos de cada trabalho e apontou desgaste no Brasil. Espanha - O técnico Dorival Júnior analisou positivamente seus dois primeiros compromissos no comando da seleção brasileira, com a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, e. Em entrevista coletiva, após a partida em Madrid, o comandante destacou as diferenças dos grupos, os tempos de cada trabalho e apontou desgaste no Brasil.

"A Espanha uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Seu treinador já conhece cada movimento dos seus atletas. Saímos do Brasil há dez dias e tenho certeza e uma convicção grande que poucos acreditariam naquilo que acabou acontecendo. Nós jogamos um ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou um pouquinho de vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado", disse.

O Brasil saiu atrás do marcador com um 2 a 0 incontestável em meio a grande atuação dos donos da casa, que apostaram principalmente nos pontas Nico Williams e Lamine Yamal - o jovem, de 16 anos, foi o grande nome da partida em Madri.

"A equipe da Espanha é uma equipe que joga com posse, que demoramos a encontrar um posicionamento para que pudéssemos anular. A iniciação da equipe adversária e principalmente a ótima movimentação dos três homens de meio que abasteciam a todo o momento os seus homens de fora, os dois garotos aí muito bons, com características sul-americanas, e que fizeram a diferença no jogo de hoje", destacou Dorival.

Apesar de algumas dificuldades, a Seleção conseguiu reagir e empatou com gols de Rodygo e Endrick. O saldo positivo, na visão de Dorival, não se deu apenas pela atuação mesmo em situação adversa na casa do adversário, como também um nível alto mesmo com tamanho desgaste.

"O Brasil sai daqui com um saldo muito positivo e eu não tenho dúvidas que se fosse a primeira partida ela teria talvez um outro nível de atuação. É natural que o nosso desgaste foi muito alto. Temos esse sentimento de repetirmos uma equipe que precisa adquirir um conjunto e, ao mesmo tempo, de repente oxigenar. Ficamos na dúvida do que fazermos e acreditamos que uma recuperação aconteceria, fato esse que não se deu por completo."

Dos três gols da Espanha, dois foram em cobranças de pênalti após lances que provocaram revolta nos jogadores e comissão técnica do Brasil - o primeiro em Lamine Yamal e o segundo em Carvajal. A partida não teve o recurso do árbitro de vídeo (VAR), o que foi ponto de reclamação por parte de Dorival Júnior.

"Eu acho que é muito difícil hoje (não ter árbitro de vídeo). O próprio árbitro está totalmente condicionado e na expectativa, a espera de que o VAR fatalmente o ajude a definir. Eu percebi na hora da marcação da primeira penalidade todas as dúvidas possíveis na cabeça dele. Ele demorou pelo menos 10 segundos para depois do apito apontar o dado até a marca de cal. É um fato isso. Todos estão acostumados, já pelo menos cinco anos aí com o apoio do VAR. Então não há porque num jogo desse nível, com o futebol com a velocidade que está, nós não temos aí a possibilidade de contarmos com o apoio."

Confira outros temas abordados por Dorival Júnior:

Endrick

"Acho que vai ser de muita importância, assim como os dois garotos espanhóis também estarão em um momento de protagonismo. Com o Endrick, também teremos calma e paciência, para ele ganhar componentes importantes e para termos uma equipe equilibrada com três, quatro atacantes, como foi o dia de hoje."

Substituições no intervalo

"Nós viemos de uma partida muito disputada, vocês acompanharam o ritmo que foi. E ao mesmo tempo com poucos dias de recuperação, além de uma viagem que nós fizemos no dia de ontem, então o rescaldo de tudo isso é muito positivo, um grupo que se reuniu há poucos dias, que assimilou uma ideia, que entendeu tudo aquilo que nós queríamos na primeira partida. Hoje tivemos no segundo tempo um esboço do que poderíamos talvez ter feito já na etapa inicial, e logo depois sofremos o terceiro gol."

Desfalques e bons resultados

"Eu acho que fatalmente todos apontariam que dois empates seriam ótimos resultados, pelos adversários, pelas lesões, pela falta de atletas, pela falta de experiência. Fizemos um jogo muito bom no final de semana, uma carga de desgaste muito alta. A Espanha, o contrário, jogou de forma alternativa contra a Colômbia. Hoje, um time titular, cheio de energia, que aproveitou bem o tempo que teve para treinar. Por isso, teve muita força e atitude para começar a partida."