Troféu da Conmebol LibertadoresDivulgação/Conmebol

Publicado 26/03/2024 19:01

Rio - A Conmebol divulgou na tarde desta terça-feira (26) a escala de arbitragem para a primeira rodada da fase de grupos Libertadores, que terá início na próxima semana, com os três clubes cariocas indo a campo terça e quarta-feira. Flamengo e Fluminense jogarão fora de casa, enquanto o Botafogo fará seu primeiro compromisso diante de sua torcida, no Estádio Nilton Santos.

Abrirá a competição continental na terça-feira (2/4), às 19h (de Brasília), o duelo entre Millonarios (COL) e Flamengo, no Estádio El Campín, em Bogotá. A arbitragem será de Dario Herrera, que terá como auxiliares Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez. Maria Fortunato é a quarta árbitra e Silvio Trucco responsável pelo VAR. Toda a equipe é da Argentina.

No dia seguinte, o Botafogo, no mesmo horário, receberá o Junior Barranquilla (COL) no Nilton Santos. A equipe de arbitragem será chilena, com Cristian Garay comandando o duelo, Jose Retamal e Miguel Rocha como assistentes. Manuel Vergara foi escalado como quarto árbitro e Juan Lara o VAR. Garay apitou a partida entre Aurora e Botafogo, em Cochabamba, na Bolívia, ainda na segunda fase.

Um pouco mais tarde, às 21h30, o Fluminense irá a campo no Estádio Alejandro Villanueva para enfrentar o Alianza Lima (PER). Andrés Matonte estará ao lado de Nicolas Taran e Carlos Barreiro, além de Esteban Ostojich à beira do gramado e Leodan González na cabine com o vídeo.